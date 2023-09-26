В Пензе суд отправил женщину на 10 лет в колонию за попытку задушить внука

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Пензе суд вынес приговор жительнице города, которая пыталась задушить своего десятимесячного внука, и отмерил ей десять лет тюремного заключения. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По решению суда, женщина была признана виновной в совершении преступления, связанного с покушением на малолетнего. Ей предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным Следственного комитета, вечером 25 марта в нетрезвом состоянии фигурантка вспылила, когда её десятимесячный внук не прекращал плакать и кричать. В результате этой ярости она приняла решение попытаться завершить жизнь ребенка и затем солгать его матери, утверждая, что он просто задохнулся во сне. Женщина прижала ногами шею малыша и начала давить. В этот момент в комнату вошла мать ребенка, предотвратила происходящее и спасла своего сына.

Учитывается, что ранее осужденная женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и мошенничеством в сфере кредитования.

Ранее мы писали о похожем случае в Хакасии в 2022 году, когда бабушка пыталась зарезать своего двухлетнего внука.

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