Жительница Хакасии получила семь лет лишения свободы за попытку зарезать внука

В Хакасии осудили жительницу Усть-Абаканского района. По информации правоохранителей, обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения хотела зарезать двухлетнего внука.

"Женщина напилась, начала раздражаться из-за плача", — написали в newkhakasiya.online.

Бабушка с ножом в руках нанесла удары по лицу, шее и груди малыша. Свидетельницей происшествия стала четырёхлетняя сестра пострадавшего. Она рассказала всё соседям.

Как отметили журналисты, ребёнка спасли медики. Его бабушка признала вину и получила семь лет тюремного заключения.

Ранее в Нижегородской области сотрудники МЧС нашли тело пятилетнего мальчика. Предположительно, он гулял рядом с рекой и упал в воду.