В Хакасии осудили жительницу Усть-Абаканского района. По информации правоохранителей, обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения хотела зарезать двухлетнего внука.
"Женщина напилась, начала раздражаться из-за плача", — написали в newkhakasiya.online.
Бабушка с ножом в руках нанесла удары по лицу, шее и груди малыша. Свидетельницей происшествия стала четырёхлетняя сестра пострадавшего. Она рассказала всё соседям.
Как отметили журналисты, ребёнка спасли медики. Его бабушка признала вину и получила семь лет тюремного заключения.
Ранее в Нижегородской области сотрудники МЧС нашли тело пятилетнего мальчика. Предположительно, он гулял рядом с рекой и упал в воду.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.