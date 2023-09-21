В Красноярске скончался первоклассник от неустановленной инфекции. Региональная прокуратура начала расследование этого случая, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно информации, полученной от ведомства, мальчик учился в первом классе. Исходные данные указывают на то, что 18 сентября он пожаловался на боль в животе и начал страдать от рвоты.
"На следующий день утром у него поднялась температура, детский педиатр назначила лечение, однако состояние ребенка не улучшилось. Бригада скорой помощи 20 сентября приняла решение о госпитализации мальчика, около 12 часов 45 минут он умер в реанимации", — уточнили в прокуратуре.
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