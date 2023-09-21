SHOT: неизвестный атаковал воинскую часть в Екатеринбурге с самодельной бомбой

Неизвестный мужчина утром 20 сентября атаковал воинскую часть в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: https://cdn.readovka.ru/n/1122483/1200x630/3216d581fd.jpg

По словам авторов публикации, вооружение злоумышленника составляли самодельное взрывное устройство, дымовая шашка и взрывпакет.

Всё это мужчина перекинул через забор, после чего убежал в ближайшую лесополосу.

"Атака вышла неудачной: возгорания не последовало, здание части повреждений не получило, никто из людей не пострадал", — рассказали журналисты.

Вооружение преступника изучается экспертами, а пока правоохранители ведут поиски мужчины.

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