Неизвестный мужчина утром 20 сентября атаковал воинскую часть в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам авторов публикации, вооружение злоумышленника составляли самодельное взрывное устройство, дымовая шашка и взрывпакет.
Всё это мужчина перекинул через забор, после чего убежал в ближайшую лесополосу.
"Атака вышла неудачной: возгорания не последовало, здание части повреждений не получило, никто из людей не пострадал", — рассказали журналисты.
Вооружение преступника изучается экспертами, а пока правоохранители ведут поиски мужчины.
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