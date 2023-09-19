В Одессе мужчина украл у соседки черепаху и сварил из нее суп

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Одессе произошел инцидент, связанный с жестоким обращением с животными. Инцидент случился в июле этого года. Местный житель, 40-летний мужчина, узнал о том, что у его соседки есть две черепахи, которые проживают в аквариуме на общей веранде, сообщает argumenti.ru.

Фото: Wikipedia

Вместо того чтобы обратиться к соседке или к правоохранительным органам в случае каких-либо нарушений, этот человек решил украсть одну из черепах.

Злоумышленник разбил панцирь черепахи молотком, после чего добавил ее мясо в суп. Такое жестокое обращение с животными является серьезным нарушением и вызывает негодование общества.

Согласно законодательству, за жестокое обращение с животными в Украине предусмотрены наказания, и мужчине, совершившему это преступление, может грозить до восьми лет тюрьмы. Наказание зависит от тяжести преступления и его обстоятельств.

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