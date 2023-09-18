"МК": расшифровка "чёрных ящиков" севшего в поле под Новосибирском самолёта оказалась сенсационной

2:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сохранившиеся в "чёрных ящиках" записи внутренних переговоров членов экипажа, севшего на пшеничное поле под Новосибирском самолёта "Уральских авиалиний", перед экстренной посадкой позволяют совершенно по-иному посмотреть на ЧП и его причины. Об этом пишет "МК" со ссылкой сразу на два источника.

Фото: Openverse

Первая реакция на ЧП в Новосибирской области была такая: экипаж — герои, спасли людей. Однако вскоре авторитетные авиационные эксперты, в том числе опытные пилоты, дружно начали критиковать экипаж Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск.

Специалисты считают, что самолёт мог вполне спокойно сесть в Омске, где были приемлемые погодные условия. Но вместо этого полетел в Новосибирск.

Если верить расшифровке внутренних переговоров командира воздушного судна и второго пилота, поступившей в распоряжение издания (официального подтверждения подлинности записи нет), первоначальные выводы авиационных экспертов подтверждаются.

Текст якобы изобилует ненормативной лексикой, но главное, что из него следует — топлива хватало с избытком.

Второй лётчик на переданной журналистам "МК" расшифровке спрашивает командира воздушного судна, хватить ли керосина. Тот отвечает, что его много, ещё тонна останется.

Также второй пилот, как следует из расшифровки, напоминает, что самолёт летит с выпущенным шасси, а в этом случае расход топлива увеличивается. Командир на это сказал, что ничего страшного — датчик показывает остаток 800 кг.

Логика принятия решения не сажать самолёт в Омске, а лететь в Новосибирск, тоже становится ясна из изложенных переговоров. По мнению второго пилота, самолёт можно было сажать в Омске, но командир экипажа, согласно расшифровке, замечает что тогда придётся остаться на сутки, пока пришлют ремонтную бригаду. А в Новосибирске есть база, отремонтируют за три часа, говорится в статье.

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