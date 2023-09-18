Полиция в Новотроицке задержала мужчину по подозрению в убийстве и поджоге своего товарища

29-летнего мужчину подозревают в совершении убийства и поджоге своего знакомого на мусорной площадке в городе Новотроицк, сообщает управление Следственного комитета по Оренбургской области.

Фото: Openverse

Вечером 15 сентября после возникшего пожара на мусорной площадке в Новотроицке среди пепла было обнаружено тело мужчины, сообщает 56orb.ru.

В результате тщательного расследования дела правоохранительными органами был задержан 29-летний местный житель, который был знаком с погибшим.

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