29-летнего мужчину подозревают в совершении убийства и поджоге своего знакомого на мусорной площадке в городе Новотроицк, сообщает управление Следственного комитета по Оренбургской области.
Вечером 15 сентября после возникшего пожара на мусорной площадке в Новотроицке среди пепла было обнаружено тело мужчины, сообщает 56orb.ru.
В результате тщательного расследования дела правоохранительными органами был задержан 29-летний местный житель, который был знаком с погибшим.
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