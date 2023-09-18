В Екатеринбурге работа метро была парализована из-за упавшего на рельсы человека

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Работа екатеринбургского метрополитена была парализована из-за упавшего под поезд пассажира, следует из заявления городской администрации.

Фото: Openverse

По информации ведомства, инцидент произошёл на станции "Проспект Космонавтов". Предварительно, пострадавший остаётся под вагоном. Сотрудникам метро пришлось остановить движение поездов на участке от "Проспекта Космонавтов" до "Площади 1905 года".

В администрации пообещали предоставить подробные сведения о ЧП позже.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и врачи. Пока не уточняется, в каком состоянии находится человек, упавший на рельсы.

Как сообщает "ФедералПресс" с места событий, многим пассажирам пришлось идти на троллейбусную остановку из-за закрытия станций метрополитена. Отмечается, на остановках наземного транспорта утром 18 сентября наблюдаются огромные толпы пассажиров.