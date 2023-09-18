Работа екатеринбургского метрополитена была парализована из-за упавшего под поезд пассажира, следует из заявления городской администрации.
По информации ведомства, инцидент произошёл на станции "Проспект Космонавтов". Предварительно, пострадавший остаётся под вагоном. Сотрудникам метро пришлось остановить движение поездов на участке от "Проспекта Космонавтов" до "Площади 1905 года".
В администрации пообещали предоставить подробные сведения о ЧП позже.
К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и врачи. Пока не уточняется, в каком состоянии находится человек, упавший на рельсы.
Как сообщает "ФедералПресс" с места событий, многим пассажирам пришлось идти на троллейбусную остановку из-за закрытия станций метрополитена. Отмечается, на остановках наземного транспорта утром 18 сентября наблюдаются огромные толпы пассажиров.
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