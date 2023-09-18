В Ухте и Печоре в результате аварий пострадали два пешехода

2:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

16 сентября в Ухте и Печоре произошли два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате которых пешеходы получили травмы. По информации, предоставленной Управлением государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД по Республике Коми, в Печоре инцидент произошел около 10:00 утра.

Фото: openverse.org

В этот момент 70-летний мужчина управлял автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь по дворовой территории дома №20 по улице Строителей, сообщает ИА "Комиинформ". Он не учёл безопасность движения и столкнулся с 31-летней женщиной, которая находилась справа от его транспортного средства, рядом с другим автомобилем. В результате столкновения женщина получила закрытый перелом левой стопы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

В Ухте ДТП случилось около 19:00. Неустановленный водитель двигался по улице Советской, направляясь со стороны проспекта Космонавтов к улице Интернациональной. На нерегулируемом перекрестке улицы Советской и Пионергорского проезда водитель наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После происшествия водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавшая девочка получила ушиб в области левой ступни и также обратилась за медицинской помощью самостоятельно. Согласно информации от ГИБДД, водитель неустановленного автомобиля объявлен в розыск.

Государственная инспекция по безопасности дорожного движения призывает водителей строго соблюдать правила безопасности на дороге. При подходе к пешеходным переходам, дворовым территориям и другим местам, где могут находиться пешеходы, водители обязаны снижать скорость и проявлять внимательность. Оставление места ДТП до приезда сотрудников ГИБДД влечёт за собой юридическую ответственность.

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