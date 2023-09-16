Житель Крыма тайком снял секс несовершеннолетних знакомых на камеру и получил срок

В Крыму, 27-летний гражданин России скрыто записал секс молодых знакомых и был приговорен к условному сроку, информирует издание "Mash на волне".
Согласно источнику, 27-летний российский гражданин отправился в путешествие на автомобиле в компании своего друга и несовершеннолетних парння и девушки. Во время одной из остановок подростки начали вести нецензурный секс на заднем сиденье автомобиля.
В этот момент друг 27-летнего мужчины начал снимать их на видеокамеру, при этом используя фонарик для подсветки. По всей видимости, никто из несовершеннолетних не был уведомлен о записи.
Девушка узнала о существовании этой записи из социальных сетей, а отец одного из юношей узнал о ней от своего сына. Вскоре полиция вмешалась в происходящее, и мужчина, снимавший секс подростков на видео, был приговорен к двум годам условного заключения.
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