Нижегородец обменял собаку на пиво

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде произошла ситуация, в которой мужчина обменял чужую породистую собаку на пиво. История началась с просьбы Сергея, который уезжал с дачи, попросить своего соседа по имени Дмитрий присмотреть за его тойтерьером. Однако Дмитрий, находясь в нетрезвом состоянии, решил использовать ситуацию в свою пользу.

Фото: openverse.org

Таким образом, тот самый день Сергей уехал на электричке, взяв чужую собаку и напиваясь спиртным в компании пассажиров. В конечном итоге между мужчинами произошла договоренность об обмене собаки на пиво.

Новый владелец, приведя пса домой, столкнулся с недовольством своей супруги. В это время настоящий хозяин тойтерьера начал беспокоиться о своем питомце и обратился в полицию, требуя проверить видеозаписи с камер видеонаблюдения, сообщает newsnn.ru. Супруга покупателя обнаружила объявление о пропаже собаки в Интернете и осознала, что именно эту собаку ее муж принес домой. Она связалась с Сергеем, который вернул своего любимого песика и снял заявление из полиции.

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