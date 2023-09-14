В Москве мужчину доставили в больницу после укуса экзотической змеи

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве мужчина был госпитализирован после того, как его укусила экзотическая змея. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец".

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Согласно информации, россиянина укусила филиппинская куфия на Южнобутовской улице на юго-западе столицы. Подробностей о состоянии пострадавшего нет.

Куфии — это вид ядовитых змей, которые обитают, в частности, на Филиппинах. Они населяют низменные леса, включая мангровые заросли на побережьях. Куфии питаются мелкими грызунами, птицами и лягушками, и в основном активны ночью.

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