В Москве мужчина был госпитализирован после того, как его укусила экзотическая змея. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец".
Согласно информации, россиянина укусила филиппинская куфия на Южнобутовской улице на юго-западе столицы. Подробностей о состоянии пострадавшего нет.
Куфии — это вид ядовитых змей, которые обитают, в частности, на Филиппинах. Они населяют низменные леса, включая мангровые заросли на побережьях. Куфии питаются мелкими грызунами, птицами и лягушками, и в основном активны ночью.
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