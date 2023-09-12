В Екатеринбурге суд оправдал мужчину, обвинённого в педофилии со слов 5-летней девочки

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге суд оправдал Антона Ш., которого обвиняли в сексуальном насилии над 5-летней девочкой. Ему грозило 15 лет колонии. Об этом пишет E1.RU.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что позже сама девочка призналась, что ничего не было. По её словам, сказать так попросил её биологический отец, который испытывал неприязнь к новому избраннику бывшей жены и пытался забрать ребёнка себе.

Судья засомневалась в виновности мужчины и потребовала допросить ребенка отдельно от родителей. Обвиняемого оправдали за отсутствием состава преступления, когда девочка ещё раз подтвердила, что ничего на самом деле не было.

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