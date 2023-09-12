В Екатеринбурге суд оправдал Антона Ш., которого обвиняли в сексуальном насилии над 5-летней девочкой. Ему грозило 15 лет колонии. Об этом пишет E1.RU.
Отмечается, что позже сама девочка призналась, что ничего не было. По её словам, сказать так попросил её биологический отец, который испытывал неприязнь к новому избраннику бывшей жены и пытался забрать ребёнка себе.
Судья засомневалась в виновности мужчины и потребовала допросить ребенка отдельно от родителей. Обвиняемого оправдали за отсутствием состава преступления, когда девочка ещё раз подтвердила, что ничего на самом деле не было.
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