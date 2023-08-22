Житель Удмуртии месяцами насиловал несовершеннолетних подруг падчерицы в своём гараже

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранители в Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в том, что он на протяжении нескольких месяцев совращал двух малолетних подруг его падчерицы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Фото: мвд.рф

Сотрудникам полиции поступила информация, что житель села Совхозный, в личном гараже совершал развратные действия сексуального характера с несовершеннолетними с середины декабря 2018 года по конец апреля 2019 года. Жертвами педофила стали 12-летняя и 13-летняя девочки.

Отмечается, что по факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

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