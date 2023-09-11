Мошенники начали использовать несложную, но эффективную схему социальной инженерии для обмана россиян. Они отправляют им электронные письма с просьбой произвести проверку своих аккаунтов и пройти верификацию.
Россиянам угрожают заблокировать аккаунты, в случае отказа.
"Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали всплеск рассылок писем, в которых мошенники призывают потенциальных жертв верифицировать учётные записи e-mail", — пишут "Известия".
Согласно данным, мошенники исключили из схемы переход по ссылке на сторонние сайты, а просят скинуть данные ответным письмом: ФИО, пароли и другие личные данные.
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