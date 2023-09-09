В Омской области в аварии автобуса в кювете пострадали восемь человек

Автобус, следовавший по маршруту №324, совершил аварию и перевернулся возле деревни в Омском районе Омской области. В результате происшествия в больницу были доставлены водитель и семь пассажиров, как сообщили в пресс-службе УМВД по области.
"В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков, его пассажиры: девочка 2014 года рождения, девушка 2007 года рождения, женщины 1982, 1990, 1995 годов рождения, и мужчины 1995 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32053 не справился с управлением, двигаясь по подъездной дороге к деревне Березянка Омского района, что привело к его съезду в кювет и перевороту. В момент аварии в салоне автобуса находилось восемь пассажиров.
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