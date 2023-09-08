Протухшее мясо, которое сотрудники заведения солили и заливали соусами, чтобы никто не заметил, предварительно, стало причиной гибели 23-летней девушки из Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, полицейские задержали двух работников точки общепита "Шаурма по-братски".
Ранее сообщалось, что 23-летняя Наталья, работавшая медсестрой в клинике Льгова, перекусила во время обеда шаурмой вместе с коллегами. Позже стало плохо всем троим.
Девушку увезли на "скорой" в больницу днём, а ночью она скончалась от инфекционно-токсического шока.
На данный момент известно о 15 случаях отравления. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".
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