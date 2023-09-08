Shot: причиной гибели россиянки от шаурмы стало протухшее мясо

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Протухшее мясо, которое сотрудники заведения солили и заливали соусами, чтобы никто не заметил, предварительно, стало причиной гибели 23-летней девушки из Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: openverse

По информации канала, полицейские задержали двух работников точки общепита "Шаурма по-братски".

Ранее сообщалось, что 23-летняя Наталья, работавшая медсестрой в клинике Льгова, перекусила во время обеда шаурмой вместе с коллегами. Позже стало плохо всем троим.

Девушку увезли на "скорой" в больницу днём, а ночью она скончалась от инфекционно-токсического шока.

На данный момент известно о 15 случаях отравления. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".

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