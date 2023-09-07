В результате массового отравления шаурмой в Курской области скончалась 23-летняя девушка

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После множественных случаев отравления шаурмой в Курской области умерла молодая девушка.

Фото: openverse

В ночь на 7 сентября в Курской области было несколько вызовов скорой помощи. У пострадавших наблюдались симптомы острой кишечной инфекции. Всего было зафиксировано 14 вызовов по этому поводу, и все граждане, которые жаловались на боли в животе, ели шаурму.

У четверых госпитализированных состояние средней степени тяжести, а одна из пациенток — 23-летняя девушка — умерла, находясь в больнице. Причиной её смерти врачи назвали инфекционно-токсический шок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.