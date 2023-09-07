После множественных случаев отравления шаурмой в Курской области умерла молодая девушка.
В ночь на 7 сентября в Курской области было несколько вызовов скорой помощи. У пострадавших наблюдались симптомы острой кишечной инфекции. Всего было зафиксировано 14 вызовов по этому поводу, и все граждане, которые жаловались на боли в животе, ели шаурму.
У четверых госпитализированных состояние средней степени тяжести, а одна из пациенток — 23-летняя девушка — умерла, находясь в больнице. Причиной её смерти врачи назвали инфекционно-токсический шок.
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