Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Европарламента от Ирландии сказала, что уже погибло 500 тысяч солдат ВСУ
Сексолог: женщины предпочитают мужчину с бородой, желая чувствовать себя в безопасности
Избранница Прохора Шаляпина вынуждена расстаться с ним из-за криминала
В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн
Вячеслав Жеребкин из группы "На-На" спасает жизнь сына и сам пытается побороть тяжелый диагноз
Украинские БПЛА атаковали Брянск, загорелось административное здание
Telegram-канал "Небожена": Харламов, Мусагалиев и Дорохов поедут в новые российские регионы
Политолог Баширов о поставке Киеву снарядов с ураном: для США украинцы — рабы, которых не жалко
Зафиксировано снижение акций Apple на 3,6% из-за запрета на iPhone в Китае

В результате массового отравления шаурмой в Курской области скончалась 23-летняя девушка

0:41
Происшествия

После множественных случаев отравления шаурмой в Курской области умерла молодая девушка.

В результате массового отравления шаурмой в Курской области скончалась 23-летняя девушка
Фото: openverse

В ночь на 7 сентября в Курской области было несколько вызовов скорой помощи. У пострадавших наблюдались симптомы острой кишечной инфекции. Всего было зафиксировано 14 вызовов по этому поводу, и все граждане, которые жаловались на боли в животе, ели шаурму.

У четверых госпитализированных состояние средней степени тяжести, а одна из пациенток — 23-летняя девушка — умерла, находясь в больнице. Причиной её смерти врачи назвали инфекционно-токсический шок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о новой работе генерала Суровикина

Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.

Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
ТАСС: утром 6 сентября в Киеве прогремело не менее пяти взрывов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Вдова Юрия Шатунова не смогла сдержать слез на открытии памятника артисту
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Чайковский разочаровался в Толстом из-за морализма Сергей Лебедев Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
В Минобороны рассказали, что произошло в районе Работино
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Молчание властей Константиновки: Зеленский ответит за убийство мирных жителей
Молчание властей Константиновки: Зеленский ответит за убийство мирных жителей
Последние материалы
Ветеран ВВС США Стивен Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией
Максиму Галкину* разрешили выступить в Казахстане 8 октября
Чайковский разочаровался в Толстом из-за морализма
Наёмник США Вандайк заявил, что ВСУ пойдут в наступление летом 2024 года
Леонков: ядерные ракеты США не обновлялись 50 лет, а у России они новые
Собчак возмутила новость о расследовании покушения на неё: Меня можно убивать?
Эксперт: БРИКС может разрушиться изнутри
Медведев назвал Илона Маска последним адекватным человеком в Северной Америке
В Китае назвали антироссийские санкции выгодными для РФ
Мать умершей в Сочи от ротавируса девочки рассказала о трагедии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников