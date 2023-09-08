Взрослый "каратист" избил подростков, потому что они отказались пить с ним пиво

В Ленинградской области мужчина избил подростков, потому что они отказались пить с ним пиво. Любителя отработать боевые приëмы на детях сейчас ищет полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

По данным издания, вечером 15-летние парень с девочкой вышли из кофейни в Янино. Случайный прохожий попросил ребят составить ему компанию за кружкой пенного, однако получил отказ.

Это его разозлило и он начал оскорблять подростков. Юноша попытался заступиться за свою подругу и попросил извиниться, после чего завязалась драка. Пивной каратист ударил ногой обоих.

Подростки смогли сбежать от мужчины, парень поехал прямиком в травмпункт.

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