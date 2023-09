В Ленинградской области мужчина избил подростков, потому что они отказались пить с ним пиво. Любителя отработать боевые приëмы на детях сейчас ищет полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.