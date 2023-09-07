В Петербурге 13 школьников госпитализированы из-за острой кишечной инфекции

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за острой кишечной инфекции в стационары города были госпитализированы 13 учащихся одной из местных школ. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

Фото: Openverse

АО "Комбинат питания "Кировский" отвечает за организацию питания учеников и сотрудников школы. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, а также лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников комбината питания.

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