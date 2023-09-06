Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) показали кадры неудачной попытки прорыва диверсантов в Брянскую область в понедельник. Видео появилось в Сети, его опубликовали в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".
На записи вооружённые всушники едут на пикапе через лес, а затем ведут огонь в сторону военных РФ. Всё это снято с нашлемной камеры одного из солдат.
Напомним, украинская ДРГ предприняла попытку прорыва на территорию России 4 сентября, однако была встречена огнём российских военнослужащих и пограничников.
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