ВСУ показали кадры попытки прорыва диверсантов в Брянскую область 4 сентября

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) показали кадры неудачной попытки прорыва диверсантов в Брянскую область в понедельник. Видео появилось в Сети, его опубликовали в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

Кадры прорыва украинской ДРГ в Брянскую область 4 сентября

На записи вооружённые всушники едут на пикапе через лес, а затем ведут огонь в сторону военных РФ. Всё это снято с нашлемной камеры одного из солдат.

Напомним, украинская ДРГ предприняла попытку прорыва на территорию России 4 сентября, однако была встречена огнём российских военнослужащих и пограничников.

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