в Подмосковье число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до трех

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Подмосковье достигло трех человек. Эта информация была уточнена в Московской областной прокуратуре.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"По предварительной информации, сегодня около 15:04 водитель пассажирского автобуса, двигаясь по автодороге в поселке Высоково городского округа Мытищи, выехал на обочину и совершил столкновение с кирпичным забором домовладения. В результате происшествия травмы получили три пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас проводится проверка по данному случаю.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", — добавили в прокуратуре Подмосковья.

Информация о двух пострадавших была ранее представлена ГУ МВД России по региону. Согласно данным столичной полиции, ДТП произошло на 4-м км Пироговского шоссе в деревне Высоково. Предварительно известно, что водитель рейсового автобуса по неустановленным причинам допустил съезд в кювет и затем столкнулся с забором жилого дома.

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