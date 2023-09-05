Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Новгородской области проверят данные об издевательствах подростков над 11-летней девочкой
CNBC: экономика Германии переживает сильный спад из-за антироссийских санкций
Россиянин на электросамокате попал в смертельное ДТП
NASA: пять астероидов размером с самолет, дом и автобус пролетят мимо Земли
В самолете с туристами прогремел взрыв и началась паника
В Таиланде полиция схватила россиянина за организацию мошеннического колл-цента прямо в отеле на популярном курорте
"Автодом" сообщил о предложении о сотрудничестве от китайских производителей
Футболист "Галатасарая" купил самый дорогой автомобиль в мире
Власти Индии планируют переименовать страну

в Подмосковье число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до трех

1:21
Происшествия

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Подмосковье достигло трех человек. Эта информация была уточнена в Московской областной прокуратуре.

в Подмосковье число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до трех
Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"По предварительной информации, сегодня около 15:04 водитель пассажирского автобуса, двигаясь по автодороге в поселке Высоково городского округа Мытищи, выехал на обочину и совершил столкновение с кирпичным забором домовладения. В результате происшествия травмы получили три пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас проводится проверка по данному случаю.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", — добавили в прокуратуре Подмосковья.

Информация о двух пострадавших была ранее представлена ГУ МВД России по региону. Согласно данным столичной полиции, ДТП произошло на 4-м км Пироговского шоссе в деревне Высоково. Предварительно известно, что водитель рейсового автобуса по неустановленным причинам допустил съезд в кювет и затем столкнулся с забором жилого дома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Ходаковский: противник смог подойти к позициям ВС РФ вплотную, не понеся потерь
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
"Дорогой друг": никто не заметил, как Путин ловко "перевербовал" Эрдогана
"Дорогой друг": никто не заметил, как Путин ловко "перевербовал" Эрдогана
Последние материалы
Россиянин на электросамокате попал в смертельное ДТП
NASA: пять астероидов размером с самолет, дом и автобус пролетят мимо Земли
В самолете с туристами прогремел взрыв и началась паника
В Таиланде полиция схватила россиянина за организацию мошеннического колл-цента прямо в отеле на популярном курорте
"Автодом" сообщил о предложении о сотрудничестве от китайских производителей
Футболист "Галатасарая" купил самый дорогой автомобиль в мире
Власти Индии планируют переименовать страну
Apple создаст бюджетный ноутбук для конкуренции с Google
Первый мэйджор по Counter-Strike 2 на русском будет освещать студия FISSURE
Суд во Франции отклонил запрос Джулиана Ассанжа на убежище
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников