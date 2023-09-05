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В самолете с туристами прогремел взрыв и началась паника

1:29
Происшествия

На борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс из итальянского города Бергамо в финский город Лаппеэнранта, произошел инцидент с взрывом, который вызвал панику и привел к эвакуации пассажиров. Событие произошло в прошлое воскресенье, когда самолет авиакомпании Ryanair уже готовился к взлету, сообщает портал Ilta Sanomat.

В самолете с туристами прогремел взрыв и началась паника
Фото: Вадим Савицкий

Очевидцы рассказали, что на одном из сидений позади них раздался громкий взрыв, сопровождаемый выделением дыма в салоне. После этого члены экипажа быстро реагировали на произошедшее и сообщили пассажирам, что причиной инцидента стала перегретая батарея мобильного телефона одного из пассажиров, а не террористический акт.

Свидетель события, Тимо Кертоо, отметил, что стюардессы успели провести инструктаж по безопасности и сесть на свои места до того, как произошел взрыв. После инцидента они активно связывались по телефону.

Стоит отметить, что подобные инциденты уже имели место в авиации. На борту самолетов часто возникают пожары при изменении температуры, вызванные не только перегревом батарей мобильных телефонов, но также ноутбуками, портативными зарядками, электронными сигаретами и даже электрическими самокатами. Эксперты по безопасности рекомендуют выключать все электронные устройства во время полета, чтобы избежать подобных инцидентов.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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