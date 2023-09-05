Жительница Екатеринбурга во сне случайно придавила своего грудного ребёнка так, что тот погиб. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".
"Девушка задавила малыша во сне", — констатировал источник издания.
Он уточнил, что мать сделала это непреднамеренно.
Следователи уже завершили работу над делом, теперь обвиняемая ожидает решения суда. 26-летняя мать погибшего младенца может получить до 2 лет лишения свободы по статье 109 УК "Причинение смерти по неосторожности".
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