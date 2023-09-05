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Жительница Екатеринбурга придавила насмерть своего малыша во сне

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Происшествия

Жительница Екатеринбурга во сне случайно придавила своего грудного ребёнка так, что тот погиб. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".

Жительница Екатеринбурга придавила насмерть своего малыша во сне
Фото: openverse

"Девушка задавила малыша во сне", — констатировал источник издания.

Он уточнил, что мать сделала это непреднамеренно.

Следователи уже завершили работу над делом, теперь обвиняемая ожидает решения суда. 26-летняя мать погибшего младенца может получить до 2 лет лишения свободы по статье 109 УК "Причинение смерти по неосторожности".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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