Жительница Екатеринбурга придавила насмерть своего малыша во сне

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Екатеринбурга во сне случайно придавила своего грудного ребёнка так, что тот погиб. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".

Фото: openverse

"Девушка задавила малыша во сне", — констатировал источник издания.

Он уточнил, что мать сделала это непреднамеренно.

Следователи уже завершили работу над делом, теперь обвиняемая ожидает решения суда. 26-летняя мать погибшего младенца может получить до 2 лет лишения свободы по статье 109 УК "Причинение смерти по неосторожности".

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