В Волгоградской области грудной ребёнок захлебнулся в ванной, пока его 16-летняя мать спала

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Камышине погиб восьмимесячный младенец, который утонул в ванне в результате асфиксии. Информацию об этом предоставили в управлении Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области. Ребенка оставила без присмотра его 16-летняя мать.

Фото: openverse

По данным ведомства, мать наполнила ванну водой, поместила ребенка в воду и оставила его одного. После этого она ушла в спальню и заснула. Трагедию обнаружил сожитель юной матери. Согласно предварительным данным, причиной гибели младенца стало утопление, вызванное механическим задыханием.

В настоящее время начато уголовное расследование по статье 109 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Причинение смерти по неосторожности").

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