На отдыхающих в Испании начали нападать ранее безобидные рыбы

1:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подобные инциденты были впервые замечены в августе 2017 года. В настоящее время эти рыбки атакуют более десяти отдыхающих ежедневно, и некоторые интернет-пользователи дали им прозвище "пираньи Средиземного моря".

Фото: openverse

Официальное название этих рыбок — облад чернохвостый (Oblada melanura). Они имеют размер около 20 см, сероватый цвет и небольшие челюсти, сообщает paranormal-news.ru. Несмотря на свой невзрачный вид, они, как и пираньи, могут атаковать стаями и наносить быстрые и точные укусы. Пострадавшие отмечали, что рыбы присасывались к мелким повреждениям кожи, родинкам или бородавкам на теле, а их укусы оставляли болезненные ранки с зубчатыми следами.

Наиболее активные нападки наблюдаются на пляже Поньенте в Бенидорме, самом крупном и популярном курорте Испании. В предыдущие годы такие нападения регистрировались и на других испанских пляжах, включая побережье Коста-Брава, Майорку и Каталонию.

Эксперты считают, что агрессивное поведение рыб связано с повышенной температурой воды, вызванной последними жаркими летними сезонами. Это увеличивает обмен веществ у рыб и усиливает их аппетит.

Однако, несмотря на нападения, эксперты утверждают, что рыбы не представляют опасности для здоровья и жизни отдыхающих. Они приходят ближе к берегу из любопытства и не обладают ядовитостью, не нанося вреда людям.

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