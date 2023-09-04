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Богомаз: беспилотник ВСУ пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области

0:58
Происшествия

Украинский дрон подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области.

Богомаз: беспилотник ВСУ пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области
Фото: CreativeCommons

По словам главы региона Александра Богомаза, целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ был инфраструктурный объект, расположенный на территории станции. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений в Брянской области также не выявили.

"БПЛА подавлен силами РЭБ", — подтвердил Богомаз в Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, в районе Клинцовской ТЭЦ сейчас работают сотрудники оперативных служб региона.

В воскресенье, 3 сентября, украинский дрон был сбит российскими средствами противовоздушной обороны на подлёте к Белгороду. Руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник вышел из строя после обезвреживания.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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