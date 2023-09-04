Богомаз: беспилотник ВСУ пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский дрон подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области.

Фото: CreativeCommons

По словам главы региона Александра Богомаза, целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ был инфраструктурный объект, расположенный на территории станции. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений в Брянской области также не выявили.

"БПЛА подавлен силами РЭБ", — подтвердил Богомаз в Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, в районе Клинцовской ТЭЦ сейчас работают сотрудники оперативных служб региона.

В воскресенье, 3 сентября, украинский дрон был сбит российскими средствами противовоздушной обороны на подлёте к Белгороду. Руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник вышел из строя после обезвреживания.