Украинский дрон подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области.
По словам главы региона Александра Богомаза, целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ был инфраструктурный объект, расположенный на территории станции. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений в Брянской области также не выявили.
"БПЛА подавлен силами РЭБ", — подтвердил Богомаз в Telegram-канале.
Как пояснил губернатор, в районе Клинцовской ТЭЦ сейчас работают сотрудники оперативных служб региона.
В воскресенье, 3 сентября, украинский дрон был сбит российскими средствами противовоздушной обороны на подлёте к Белгороду. Руководитель региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник вышел из строя после обезвреживания.
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