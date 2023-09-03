Стрельба на свадьбе в Оттаве закончилась смертью двух людей

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно сообщению телеканала CTV, трагический инцидент произошел в южной части Оттавы, когда два человека погибли, а еще шестеро получили ранения во время стрельбы на свадьбе. Инцидент произошел поздно вечером в субботу недалеко от конференц-центра, где проходило свадебное торжество. Жертвы были гостями, присутствовавшими на мероприятии, и очевидцы сообщили, что слышали от 20 до 25 выстрелов.

Фото: openverse

На данный момент никаких арестов в связи со стрельбой произведено не было. Полиция активно расследует инцидент, просматривает записи с камер наблюдения и призывает потенциальных свидетелей выступить и предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

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