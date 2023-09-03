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В Петербурге студенты похитили подростка ради 50 тысяч рублей

1:16
Происшествия

Петербургская полиция задержала группу из пятерых молодых людей в возрасте 18-19 лет по подозрению в похищении 17-летнего подростка и требовании выкупа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге студенты похитили подростка ради 50 тысяч рублей
Фото: openverse

По информации источника, матери подростка стало известно, что 17 августа в Всеволожском районе Ленобласти ее сына похитила группа неизвестных. В своем заявлении женщина утверждала, что молодые люди поместили парня в автомобиль, утверждая, что он совершил противоправные действия, и потребовали 50 тысяч рублей в обмен на его освобождение. Подросток сдал им 49 тысяч рублей, после чего его отпустили на парковке.

Полиция выявила и задержала подозреваемых. Среди них оказались трое студентов техникума и средних школ, а также безработный житель Санкт-Петербурга и местный житель поселка Парголово.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" (часть 2 статьи 126 УК РФ) и "Вымогательство" (часть 2 статьи 163 УК РФ).

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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