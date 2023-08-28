Армия Израиля сообщила о перестрелке и задержании 16 подозреваемых на Западном берегу

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Израильские военные сообщили о столкновении с вооружёнными палестинцами и последующем задержании 16 подозреваемых в терроризме в ходе ночных контртеррористических операций на Западном берегу Иордана в Палестине.

Фото: openverse

Согласно заявлению пресс-службы армии, инцидент произошел недалеко от деревни Ябад, где солдаты вступили в бой с террористами, которые бросили взрывчатку и открыли огонь из автомобиля по близлежащей военной позиции. В ответ солдаты открыли огонь и сумели задержать нескольких раненых террористов, которые участвовали в перестрелке. Автомобиль, которым пользовались подозреваемые, также был конфискован.

Военные далее сообщили, что при содействии Службы общей безопасности подразделения армии и пограничной полиции провели ночные операции против 16 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в различных районах Западного берега, включая такие крупные города, как Хеврон, Вифлеем и Абу-Дис, а также Балата, где находится лагерь палестинских беженцев.

В ходе этих операций произошли столкновения между подозреваемыми и силами безопасности. В Вифлееме подозреваемые забросали камнями силы безопасности, что побудило к применению мер по разгону толпы. Аналогичным образом, в Абу-Дисе подозреваемые бросали камни, в результате чего был незначительно поврежден армейский автомобиль. Сообщений о ранениях с израильской стороны в ходе этих операций не поступало.

Эти контртеррористические операции продолжаются с 10 апреля 2022 года в ответ на серию террористических атак, произошедших в израильских городах.

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