В Краматорске, находящемся под контролем Киева, раздался сильный взрыв. Об этом проинформировало издание "Страна.ua".
"Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым…" — сказано в сообщении.
Других деталей о случившемся не сообщалось.
Ранее на подконтрольной Киеву части ДНР, где и расположен Краматорск, была объявлена воздушная тревога, о чём сообщалось в онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.
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