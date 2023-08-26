В находящемся под контролем Киева Краматорске раздался мощный взрыв

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краматорске, находящемся под контролем Киева, раздался сильный взрыв. Об этом проинформировало издание "Страна.ua".

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

"Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым…" — сказано в сообщении.

Других деталей о случившемся не сообщалось.

Ранее на подконтрольной Киеву части ДНР, где и расположен Краматорск, была объявлена воздушная тревога, о чём сообщалось в онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

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