На Урале мошенники обманули девочку и вынесли из дома сейф родителей

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Тагиле неустановленные лица использовали обманную схему, чтобы проникнуть в квартиру, где находилась девятилетняя девочка, и впоследствии скрыться с сейфом. Об этом инциденте было сообщено в группе "Инцидент в Нижнем Тагиле" ВКонтакте.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Родители маленькой девочки рассказали об этом событии, объяснив, что незнакомая женщина позвонила на домашний телефон ребенка и ложно заявила, что мать девочки попала в аварию, в то время как ее отец находился под стражей в полиции.

Воспользовавшись страхом ребенка, мошенники убедили ее открыть дверь поддельному полицейскому, который якобы находился там для осмотра дома. Девушка, обманутая их уловкой, позволила этому человеку войти. Этот самозванец сообщил ей, что сейф необходимо отнести в полицию, и впоследствии он ушел с ним.

С просьбой о помощи обратился член семьи девочки, призвав всех, кто мог видеть мужчину среднего роста, одетого в серый спортивный костюм, с черными волосами и несущего сейф возле дома № 58 по Уральскому проспекту, сообщить информацию. Кроме того, если какие-либо соответствующие кадры были сняты камерами наблюдения, было предложено поделиться ими.

Правоохранительные органы подтвердили факт кражи, и было возбуждено уголовное дело. Личности преступников и размер причиненного ущерба устанавливаются в настоящее время. Психологи также оказывают поддержку маленькой девочке, пострадавшей в результате инцидента.

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Мошенники обманули семью на семь миллионов| 29.RU