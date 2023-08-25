Астраханец пошел на свидание с любовницей и заплатил жизнью

Поездка в Санкт-Петербург завершилась масштабной операцией по поиску.
Известно, что 24-летний житель Астрахани приехал в Петербург для работы и арендовал квартиру в близлежащем Мурино. Его семья ожидала его в доме.
В интернете молодой человек познакомился с Ксенией, завязался бурный роман. Прежде чем исчезнуть, он планировал встретиться с ней. Они договорились о встрече в её квартире.
7 августа он направился к ней на тайное свидание. С этого дня никто из его друзей и родных не мог связаться с ним.
Семья Валерия подняла тревогу, обратившись в полицию и организацию поисково-спасательных операций "ЛизаАлерт". Через почти неделю его обнаружили в одной из новостроек Мурино. Тело мужчины уже разлагалось в одной из квартир.
Начато уголовное расследование по статье "Убийство". Изначально следователи подозревали, что Валерия убил ревнивый партнер, застукавший их. Однако возникло предположение, что 29-летняя женщина-любовница совершила убийство самостоятельно. На данный момент проводится расследование для выяснения мотивов и подробностей этой жестокой трагедии.
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