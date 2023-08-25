Зафиксирован случай бешенства у лисы в Чкаловском округе

23 августа в деревне Кутячево Чкаловского округа был зафиксирован случай бешенства у лисы. Эту информацию распространили сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Диагноз был подтвержден после анализа образца, взятого от зараженной лисы. Важно отметить, что данное животное не проявляло агрессивности к местным жителям. На данный момент активно проводятся комплексные меры по устранению очага инфекции.
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