"Ест, пьет сам": избитого в Перми дрессировщика перевели из реанимации

2:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дрессировщика Игоря Корчагина, переводят из реанимации в обычную палату. Инцидент с побоями в гостинице Пермского цирка, где пострадал артист от рук сотрудника частной охранной фирмы, добрался до своего завершения.

Фото: search.creativecommons

Эту информацию опубликовал в своем Телеграм-канале директор Росгосцирка Эдгард Запашный, ссылаясь на заявление главного врача больницы, где госпитализирован Корчагин. Пресс-служба краевого Минздрава через Properm.ru подтвердила, что состояние дрессировщика стабильное и классифицируется как средней тяжести.

«Пациента Корчагина переводим в обычную палату из реанимации, параллельно договариваюсь перевести в отделение реабилитации. Игорь ест, пьет сам, объем движений в конечностях хороший, слабость в левой руке. Всё понимает, дыхание свободное, без О2», — цитирует Запашный врача. Сам главврач говорит, что для того, чтобы спасти Игоря Корчагина, были приложены титанические усилия, и результат удивил даже самого главного врача.

Изначально конфликт между артистами, прибывшими на гастроли в Пермь с программой "Эпохи", и охранниками частной охранной фирмы, развернулся в ночь на 3 июля в гостинице Пермского цирка.

В ходе этого инцидента один из охранников неадекватно воздействовал на дрессировщика верблюдов Игоря Корчагина. В результате артист был сбит с ног и получил серьёзные травмы головы.

Состояние Корчагина было настолько критическим, что пришлось прибегнуть к медикаментозной коме, чтобы спасти его жизнь. Впоследствии он столкнулся с острой недостаточностью органов и переживал критические моменты.

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью Игоря Корчагина, охранника Самандара Исмаилова, задержали в Киргизии. Затем он был экстрадирован в Пермь и помещен под стражу в СИЗО.

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