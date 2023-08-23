В Екатеринбурге девушка пробила телефоном голову пожилой соседке: попросила убрать собаку

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девушка со шпицем набросилась на пенсионерку в Екатеринбурге и разбила ей голову телефоном. Причиной инцидента стала просьба пожилой женщины убрать собаку. Об этом сообщает Е 1. RU.

Фото: https://oir.mobi/

Дочь пострадавшей, блогер Маргарита Круглова, рассказала, что агрессивная собачница ударила 72-летнюю соседку-педагога смартфоном, после чего у пенсионерки закружилась голова, и она потеряла сознание. Ей потребовалась помощь бригады скорой помощи. Сейчас она в больнице.

Блогер добавила, что девушка выгуливала собаку на детской площадке, животное сидело в песочнице. И женщина вежливо попросила убрать своего питомца оттуда, так как там играют дети.

В итоге несговорчивая хозяйка шпица ударила пенсионерку и просто ушла. В полиции уже приняли заявление от пострадавшей. Обоснованное решение будет принято по результатам судебно-медицинского освидетельствования.

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