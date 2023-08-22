Под Новосибирском группа подростков-живодёров издеваются над голубями

Подростки из города Искитим в Новосибирской области стали объектами внимания местных жителей из-за жестоких действий над голубями. Они прикрепляют птиц к деревьям с помощью резинок и лент, оставляя их без еды и воды на продолжительное время. Эта жестокая практика привела к гибели некоторых птиц, пишет atas.info.
Вначале местные жители подозревали, что в таком обращении с голубями виноваты взрослые, возможно, из-за нежелания видеть птиц на улицах города. Однако вскоре стало ясно, что за этим жестоким поступком стоят подростки в возрасте около 15 лет. Очевидцы сообщают, что они ловят голубей и закрепляют их на деревьях, а затем смеются над ситуацией.
Однако мотивы подростков остаются неясными. Соседи предполагают, что это может быть связано с поиском развлечений для социальных сетей, но никто не поддерживает их жестокие действия. Жители города начали активно освобождать голубей из пленения, проходя по дворам и помогая птицам.
Этот инцидент вызвал осуждение в обществе, подчеркивая важность защиты животных от жестокости и негативных поступков.
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