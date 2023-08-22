Туристка скатилась с 30-метрового склона в Анапе и выжила

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Анапе женщина упала с 30-метрового склона и осталась живой. Об этом проинформировали в пресс-службе аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".

Фото: "МЧС России" by Staropramen1969 is marked with Public Domain Mark 1.0.

В ведомстве рассказали, что пострадавшая сорвалась с 30-метровой скалы на пляже Высокий берег в районе "Маяка".

Вызванные на место происшествия спасатели увидели, что упавшая женщина находится на середине склона, а это приблизительно равно по высоте пятиэтажному дому. Пострадавшую достали при помощи альпинистского снаряжения.

Туристку эвакуировали, выяснилось, что в помощи врачей она не нуждается.

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