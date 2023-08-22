В Анапе женщина упала с 30-метрового склона и осталась живой. Об этом проинформировали в пресс-службе аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".
В ведомстве рассказали, что пострадавшая сорвалась с 30-метровой скалы на пляже Высокий берег в районе "Маяка".
Вызванные на место происшествия спасатели увидели, что упавшая женщина находится на середине склона, а это приблизительно равно по высоте пятиэтажному дому. Пострадавшую достали при помощи альпинистского снаряжения.
Туристку эвакуировали, выяснилось, что в помощи врачей она не нуждается.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.