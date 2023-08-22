Красноярская ОПГ похитила 320 миллионов рублей и легализовала криминальные деньги

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В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в хищении 320 миллионов рублей и отмывании части денежных средств. Участникам преступной группы предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе по части 4 статьи 159 ("Мошенничество"), части 4 статьи 160 ("Растрата или незаконное присвоение") и части 4 статьи 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств") или иное имущество, приобретенное лицом в результате совершения преступления").

Фото: мвд.рф

По версии следствия, преступники создали коммерческую организацию, специализирующуюся на лесозаготовительной деятельности. Это юридическое лицо вступило в партнерство с другой компанией, у которой был договор аренды с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края лесных участков общей площадью 39 788 гектаров. В течение нескольких лет преступники подделывали документы, чтобы потребовать оплаты от компании-партнера за предполагаемую работу, и приступали к незаконному присвоению древесины, заготовленной на лесном участке. Эта незаконная деятельность позволила им получить контроль примерно над 20 тысячами кубометров древесины, которые по праву принадлежали потерпевшей стороне. Кроме того, они инициировали ложные иски в суд о взыскании фиктивных долгов партнера перед их компанией, предоставив в качестве доказательств поддельные документы. Общий ущерб, причиненный в результате этих мошеннических действий, превысил 322 миллиона рублей. Часть этих незаконно полученных средств была отмыта посредством финансовых операций.

Расследование завершено, материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Красноярска для дальнейшего рассмотрения.

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