Вечером 20 августа на одном из участков внешней стороны МКАДа произошло столкновение внедорожникоа Range Rover, за рулём которого была женщина, с лосем. Об этом сообщаем "За рулём".

Фото: "Moose in the brush" by dtcchc is licensed under CC BY 2.0.