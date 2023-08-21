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Выбежавший на МКАД лось попал под колеса

1:07
Происшествия

Вечером 20 августа на одном из участков внешней стороны МКАДа произошло столкновение внедорожникоа Range Rover, за рулём которого была женщина, с лосем. Об этом сообщаем "За рулём".

Выбежавший на МКАД лось попал под колеса
Фото: "Moose in the brush" by dtcchc is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент произошел между шоссе Энтузиастов и Щёлковским шоссе, примерно на 108-м километре трассы. Лось неожиданно выскочил на проезжую часть, и водитель не успела затормозить, в результате чего произошло столкновение. Сильный удар отбросил лося к обочине.

К сожалению, животное не выжило. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и дорожные службы. Временно было ограничено движение на участке автодороги, и лишь к 19:45 его возобновили.

Это место на дороге находится рядом с Горенским лесопарком, где часто можно встретить лосей. С приближением к 104-му километру МКАД начинается национальный парк "Лосиный остров", где также обитают эти животные. Водителям следует быть особенно осторожными на этих участках.

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15 Видео ДТП лосей и автомобиля снятых на видеорегистратор 2019 ВСЕ ЛОСИ ВЫЖИЛИ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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