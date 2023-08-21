Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Телеведущая Юлия Высоцкая поздравила супруга Андрея Кончаловского с 86-летием
Лепёхин: осенью в России ждут новую мобилизацию с массовым призывом мигрантов
Телеведущая Ксения Бородина предстала в новом имидже с длинной челкой
Выловленные из Москвы-реки тела оказались родственниками сотрудника группы "Ланит" Маркушина
Певица Алла Пугачева начала выпивать в эмиграции
Дерматовенеролог Андреанова: Избегайте частых горячих ванн
Nové slovo: НАТО не смогла оставить Украину из-за провала в Грузии
Певица Кристина Орбакайте удивила возрастными изменениями
Диетолог Ковальков: забудьте о трехразовом питании

В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля

1:21
Происшествия

Шприц с неизвестной жидкостью был обнаружен в ноге девочки, находившейся в каршеринге. Оказалось, что предмет торчал из сиденья, и школьница не заметила его. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Фото: мвд.рф / Архивное фото

Согласно доступной информации, инцидент произошел в Крылатском районе Москвы. Семья, включая 46-летнего мужчину, его жену и 10-летнюю дочь, арендовала автомобиль "Джили" через сервис Belkacar и направилась в ТРК "Крокус". Когда они прибыли на место и готовились выйти из машины, девочка почувствовала резкое укол в икру. Начала идти кровь. Отец решил проверить место под задним сиденьем и обнаружил открытый шприц с жидкостью светло-бежевого оттенка.

Родители срочно доставили дочь в больницу, где были взяты анализы. Ситуацию они также сообщили полиции.

Шприц с содержимым был изъят и отправлен на экспертизу. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто из предыдущих арендаторов машины мог оставить этот предмет в автомобиле. Родители ожидают результатов анализов, оставшись в состоянии стресса после случившегося.

Ранее сообщалось, что на Москворецкой набережной из реки вытащили второй труп за сутки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Орбита "Луны-25" не позволяет доказать высадку астронавтов США на спутник Земли
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Отбита массированная атака врага в небе над Белгородом
У Клещеевки "кто-то" накрыл наступающие ВСУ кассетами
У Клещеевки "кто-то" накрыл наступающие ВСУ кассетами
Последние материалы
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Певица Алла Пугачева начала выпивать в эмиграции
Детолог Данн: Белковый завтрак — ключ к похудению
Дерматовенеролог Андреанова: Избегайте частых горячих ванн
Nové slovo: НАТО не смогла оставить Украину из-за провала в Грузии
Певица Кристина Орбакайте удивила возрастными изменениями
Диетолог Ковальков: забудьте о трехразовом питании
На F-16 у России есть грозные ответы: "Ждём, встретим, похороним"
Минобороны РФ: пресечена попытка ВСУ совершить атаки беспилотниками в Московской области
Царьград: война проиграна, Украине вынесли приговор — спасёт только Россия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников