Шприц с неизвестной жидкостью был обнаружен в ноге девочки, находившейся в каршеринге. Оказалось, что предмет торчал из сиденья, и школьница не заметила его. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
Согласно доступной информации, инцидент произошел в Крылатском районе Москвы. Семья, включая 46-летнего мужчину, его жену и 10-летнюю дочь, арендовала автомобиль "Джили" через сервис Belkacar и направилась в ТРК "Крокус". Когда они прибыли на место и готовились выйти из машины, девочка почувствовала резкое укол в икру. Начала идти кровь. Отец решил проверить место под задним сиденьем и обнаружил открытый шприц с жидкостью светло-бежевого оттенка.
Родители срочно доставили дочь в больницу, где были взяты анализы. Ситуацию они также сообщили полиции.
Шприц с содержимым был изъят и отправлен на экспертизу. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто из предыдущих арендаторов машины мог оставить этот предмет в автомобиле. Родители ожидают результатов анализов, оставшись в состоянии стресса после случившегося.
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