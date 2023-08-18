Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зрители призвали запретить шоу Ивлеевой из-за употребления в пищу морской свинки в прямом эфире
Хатылев: в Москве против украинского дрона использовали ПВО в черте города
Певица Лолита Милявская устроила представление с нижним бельем на голове
Доктор Умнов объяснил, как употребление бокала вина за ужином может привести к алкоголизму
Телеведущая Светлана Бондарчук проигнорировала вопросы о суррогатном материнстве
В Хабаровском крае восстановлен безвизовый въезд по реке Амур в Китай
Трамп обвиняет Fox News в попытке выставить его в неблагоприятном свете
Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась букетом ромашек от супруга
Площадь пожара в грузовом терминале в Новороссийске увеличилась до 1300 кв. метров

Разрушительное наводнение в Германии: аэропорт затоплен, туристы застряли в самолетах

1:53
Происшествия

Последствия проливных дождей в различных частях Германии привели к сильному наводнению, которое нарушило как прилет, так и вылет в аэропорту Франкфурта, одном из самых загруженных в стране. В среду и четверг на город обрушились постоянные и сильные ливни, вызвавшие обширное затопление взлётно-посадочных полос.

Разрушительное наводнение в Германии: аэропорт затоплен, туристы застряли в самолетах
Фото: "Norwood Airport Flooding, March 16, 2010" by MassDOT is marked with Public Domain Mark 1.0.

Самолеты были остановлены из-за затопленных взлётно-посадочных полос, что препятствовало взлёту рейсов, а вновь прибывшие самолеты не смогли выгрузить пассажиров. Платформы социальных сетей были завалены видеороликами, изображающими катастрофические последствия наводнения, с самолетами, стоящими посреди огромных луж, и вспышками молний над головой.

Как сообщается, в среду работа аэропорта была приостановлена на два часа. Длинные очереди тянулись через терминалы, поскольку путешественники пытались изменить свои планы поездок, либо перебронируя билеты на альтернативные рейсы, либо решив отменить свои поездки. Более 70 рейсов были отменены из-за неблагоприятных погодных условий, и ещё 23 рейса, которые первоначально должны были приземлиться во Франкфурте, были перенаправлены в другие аэропорты.

По оценкам немецкой авиационной компании, более 1000 туристов непосредственно пострадали от неблагоприятных погодных условий и последовавшего за ними наводнения. Несмотря на надежды на улучшение, утром в четверг ситуация оставалась мрачной. Пресс-служба аэропорта пояснила, что из-за сохраняющихся проблем с безопасностью, связанных с непрекращающимся дождем, были отменены 20 рейсов Lufthansa и 18 рейсов других перевозчиков. Дождь не утих настолько, чтобы самолеты могли возобновиться летать  в обычном режиме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наводнение в Германии: в чем причины и почему столько жертв? #Germany #flood #disaster
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун"
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова Приштина по-прежнему нагнетает обстановку в Косове Михаил Плисюк Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева Олег Володин
Раскрыт провал ВСУ в битве за Урожайное: бороться бессмысленно
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
В одиночку вычислил ВСУ под миномётным огнём — МО о подвиге бойца ВС РФ Шубина
В одиночку вычислил ВСУ под миномётным огнём — МО о подвиге бойца ВС РФ Шубина
Последние материалы
Певец Дима Билан рассказал о поддержке МакSим в ее борьбе с алкоголизмом
Фигуристка Аделина Сотникова показала кадры с выписки младшей сестры из роддома
В Воздушных силах ВСУ пожаловались на постоянные взлёты носителей "Кинжалов"
Музыкальный критик Сергей Соседов оправдался за сожительство с мамой в 55 лет
В Киеве решили восстанавливать экономику Украины с помощью производства оружия
Премия за подбитый танк: сколько платили солдатам ВОВ
Телеведущая Дана Борисова рассказала об экстремальном похудении мамы до 50 кг
"Царьград": "Мигрантов в автозаках везут в военкоматы — пусть служат десять лет"
Телеведущий Андрей Малахов провел съемки с обездвиженной Ладой Дэнс в больнице
Директор Пьера Нарцисса рассказал о неудачной пластике за 750 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников