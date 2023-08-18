Разрушительное наводнение в Германии: аэропорт затоплен, туристы застряли в самолетах

1:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Последствия проливных дождей в различных частях Германии привели к сильному наводнению, которое нарушило как прилет, так и вылет в аэропорту Франкфурта, одном из самых загруженных в стране. В среду и четверг на город обрушились постоянные и сильные ливни, вызвавшие обширное затопление взлётно-посадочных полос.

Фото: "Norwood Airport Flooding, March 16, 2010" by MassDOT is marked with Public Domain Mark 1.0.

Самолеты были остановлены из-за затопленных взлётно-посадочных полос, что препятствовало взлёту рейсов, а вновь прибывшие самолеты не смогли выгрузить пассажиров. Платформы социальных сетей были завалены видеороликами, изображающими катастрофические последствия наводнения, с самолетами, стоящими посреди огромных луж, и вспышками молний над головой.

Как сообщается, в среду работа аэропорта была приостановлена на два часа. Длинные очереди тянулись через терминалы, поскольку путешественники пытались изменить свои планы поездок, либо перебронируя билеты на альтернативные рейсы, либо решив отменить свои поездки. Более 70 рейсов были отменены из-за неблагоприятных погодных условий, и ещё 23 рейса, которые первоначально должны были приземлиться во Франкфурте, были перенаправлены в другие аэропорты.

По оценкам немецкой авиационной компании, более 1000 туристов непосредственно пострадали от неблагоприятных погодных условий и последовавшего за ними наводнения. Несмотря на надежды на улучшение, утром в четверг ситуация оставалась мрачной. Пресс-служба аэропорта пояснила, что из-за сохраняющихся проблем с безопасностью, связанных с непрекращающимся дождем, были отменены 20 рейсов Lufthansa и 18 рейсов других перевозчиков. Дождь не утих настолько, чтобы самолеты могли возобновиться летать в обычном режиме.

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