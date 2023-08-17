В подмосковном лесу нашли 176 снарядов и мин

1:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В лесу подмосковной Рузы было обнаружено и успешно обезврежено 176 снарядов и мин, оставшихся времен Великой Отечественной войны. Работу по ликвидации опасных находок провела команда ГКУ МО "Мособлпожспас", пишет Lenta.ru.

Фото: "Anti-Tank Mine" by Steven Thomas Howell is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты сообщили, что в районе деревни Матвейцево, расположенной в подмосковном лесу Рузы, было найдено и безопасно устранено 176 боеприпасов и мин времен Великой Отечественной войны. Данные боеприпасы долгие годы лежали на земле, представляя потенциальную угрозу для местных жителей и окружающей среды.

Среди найденных и обезвреженных боеприпасов было 35 артиллерийских снарядов, 141 минометная мина и восемь взрывателей. Все обнаруженные предметы являются советскими военными артефактами, свидетельствующими о событиях Великой Отечественной войны.

Это не первый случай обнаружения боеприпасов и мин в этом районе. Ранее, в июле, в том же лесу было обнаружено дополнительно 90 боеприпасов. Такие находки указывают на то, что эта местность играла важную роль в военных событиях той эпохи.

Руза оказалась под контролем немецких войск 25 октября 1941 года. Вплоть до января 1942 года город находился под оккупацией, протяженной на протяжении 80 дней. Освобождение Рузы произошло в рамках Ржевско-Вяземской операции, проведенной войсками Западного фронта.

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