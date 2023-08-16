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На Камчатке повар избил барменшу ногами за сделанное замечание

1:00
Происшествия

Повар кафе в посёлке Сокоч на Камчатке зверски избил барменшу ногами прямо на работе. Ему не понравилось сделанное девушкой замечание. Предположительно, она попросила не появляться на работе в нетрезвом виде. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

На Камчатке повар избил барменшу ногами за сделанное замечание
Фото: мвд.рф

Отмечается, что происшествие случилось во вторник, 15 августа. Барменша попросила коллегу уйти домой, однако тот внезапно разозлился и начал преследовать и оскорблять девушку, затем назвал её "террористкой" и ударил по лицу.

Затем повалил на пол и стал бить ногами по голове, заявляя, что её никто не защитит.

Остановить повара попытались двое других мужчин, но уговоры не помогли, поэтому они просто стояли и наблюдали, как он продолжает бить уже лежащую девушку.

Пострадавшая выжила, с серьёзными травмами головы она находится в больнице. Поисками жестокого повара занимается полиция.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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