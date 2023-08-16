В крымской Алуште в пункте выдачи заказов Wildberries подрались посетительницы

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Настоящее побоище разыгралось в одном из пунктов выдачи товара популярной торговой площадки Wildberries в крымской Алуште.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

В "курортном поединке" сошлись три женщины и мужчина (по всей вероятности, супруг одной из рукопашниц), который пытался их разнимать и попал в водоворот событий.

Всё началось с того, что одна из девушек, стоящая первая в очереди, показала всем "заднестоящим" средний палец. Две представительницы прекрасной половины человечества не оценили её маникюр и они решили проучить "коллегу".

В ход шло всё: захваты за волосы, рубящие удары обувной ложкой, удушения, боксёрские джебы, удары ногами и даже плевки. Справедливости ради надо отметить, что некоторые посетители предпринимали вялые попытки разнять дерущихся.

Чем всё закончилось, осталось за кадром.

"Обычный день в пункте выдачи заказов Wildberries в Алуште", — цитирует видеоролик канала "Алушта 24" Telegram-канал "Топор 18+"

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