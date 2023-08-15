Бабушка из Подмосковья пережила ночь в лесу по методу Китнисс из "Голодных игр"

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В подмосковном Сергиево-Посадском округе отправившаяся за грибами пожилая женщина заблудилась в лесу.

Фото: Дмитрий Плотников, Pravda.Ru

Но 82-летняя старушка не растерялась и залезла на дерево в ожидании спасателей, сообщил Мособлпожспас в своём Telegram-канале.

"У грибницы с собой был запас воды, еды, заряжённый телефон и даже верёвка! Пенсионерка забралась на дерево, привязала себя, чтобы не упасть, и приготовилась ко сну", — пишет ведомство.

Бдительная родня позвонила на "горячую линию" спасателей и рассказали, что бабушка не пришла из леса. Отряд "Лиза алерт" установил координаты старушки по телефону, а позже обнаружил пропажу.

В медпомощи бабушка не нуждалась, пенсионерку в полном здравии доставили домой.

Напомним, именно таким методом воспользовалась героиня культового фильма "Голодные игры" — Китнисс Эвердин, которая тоже залезала на дерево, а уже там привязывала себя к стволу.

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