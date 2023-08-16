Региональное подразделение ФСБ пресекло незаконные действия жителя Удмуртии. Ему предъявлено обвинение в финансировании крупной международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, сообщает udm-info.ru.
Уголовное дело в отношении этого мужчины было возбуждено Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике по статье, связанной с помощью террористической деятельности. За совершение данного преступления по Уголовному кодексу Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на укрепление материальной базы доказательств. Об этом информирует пресс-служба УФСБ по республике.
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