ФСБ задержала жителя Удмуртии по подозрению в международном терроризме

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Региональное подразделение ФСБ пресекло незаконные действия жителя Удмуртии. Ему предъявлено обвинение в финансировании крупной международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, сообщает udm-info.ru.

Фото: www.fsb. ru

Уголовное дело в отношении этого мужчины было возбуждено Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике по статье, связанной с помощью террористической деятельности. За совершение данного преступления по Уголовному кодексу Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на укрепление материальной базы доказательств. Об этом информирует пресс-служба УФСБ по республике.

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