В Приморье объявили награду в 200 тысяч рублей за сведения о порезавших флаги на могилах

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморском крае объявили награду в 200 тысяч рублей за предоставление информации о злоумышленниках, которые повредили флаги Российской Федерации на территории Морского кладбища во Владивостоке.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, неизвестные порезали флаги, установленные возле могил. Отмечается, что на кладбище захоронены в том числе военнослужащие, принимавшие участие в СВО. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, однако подозреваемые до сих пор не найдены.

В УМВД по Приморскому краю уточнили, что вознаграждение в 200 тысяч рублей ждёт неравнодушного гражданина, который поможет правоохранителям раскрыть преступление и задержать лиц, причастных к повреждению флагов РФ.

Злоумышленникам грозит наказание вплоть до одного года тюремного заключения.

Жителям Приморья, которые владеют какой-либо информацией о случившемся на кладбище, предложили связаться с оперативниками по телефону 02.