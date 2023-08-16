В Приморском крае объявили награду в 200 тысяч рублей за предоставление информации о злоумышленниках, которые повредили флаги Российской Федерации на территории Морского кладбища во Владивостоке.
Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, неизвестные порезали флаги, установленные возле могил. Отмечается, что на кладбище захоронены в том числе военнослужащие, принимавшие участие в СВО. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, однако подозреваемые до сих пор не найдены.
В УМВД по Приморскому краю уточнили, что вознаграждение в 200 тысяч рублей ждёт неравнодушного гражданина, который поможет правоохранителям раскрыть преступление и задержать лиц, причастных к повреждению флагов РФ.
Злоумышленникам грозит наказание вплоть до одного года тюремного заключения.
Жителям Приморья, которые владеют какой-либо информацией о случившемся на кладбище, предложили связаться с оперативниками по телефону 02.
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