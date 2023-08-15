Минздрав: состояние 11 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале остаётся тяжёлым

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После взрыва на АЗС в Махачкале 11 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/

По информации ведомства, в общей сложности в медучреждения доставлены 63 пациента, среди них 16 несовершеннолетних. Все они остаются в стационаре, уточнили в Минздраве.

"Состояние 11 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжёлое", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что врачи оказали помощь ещё 17 пациентам в амбулаторных условиях.

В понедельник, 14 августа, в Махачкале произошло возгорание на территории автомобильного сервиса. Вскоре пожар перекинулся на автозаправочную станцию, а затем прозвучал взрыв. По данным экстренных служб, количество погибших увеличилось до 35 человек.

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