Меликов: семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выделят по миллиону рублей

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов пообещал выделить по миллиону рублей семьям граждан, которые погибли в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official

Об этом решении он проинформировал во время заседания оперштаба. Кроме того, глава республики отметил, что получившим тяжёлые травмы при взрыве предоставят по 400 тысяч рублей, пациентам с лёгкими травмами — по 200 тысяч.

"Членам семей погибших оказать помощь в размере одного миллиона рублей", — подчеркнул Меликов.

14 августа в районе трассы в Махачкале произошло возгорание на территории автосервиса. Вскоре огонь перекинулся на АЗС, что привело к взрыву. По данным Дагестанского центра медицины катастроф, в списке погибших значатся 27 человек.

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